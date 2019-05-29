На юге Таджикистана меняют подходы к выращиванию абрикоса

CA-NEWS (TJ) - Благодаря посадке и культивированию продуктивных, устойчивых к болезням сортов абрикоса, освоению современных приемов агротехники выращивания, садоводы ряда районов юга Таджикистана значительно увеличили свои доходы от выращивания этого фрукта. Многим тонкостям работы с абрикосом местные фермеры научились у своих коллег из города Исфара, говорится на сайте East-fruit.



«Садоводством мы занимаемся давно, но прибыльной эта отрасль стала в нашем регионе, благодаря нашим исфаринским коллегам, - признается фермер из района Кушониен Хатлонской области Абдулазиз Достиев. - Исфаринцы, которые давно и успешно выращивают и продают абрикос, раскрыли нам многие секреты, помогли нам превратить выращивание абрикосов в прибыльный бизнес. Они познакомили нас с продуктивными современными сортами абрикоса, во время тренингов и семинаров во многих районах Хатлона научили фермеров современным приемам сушки с использованием минимального количества серы, поставили в регион необходимо количество сушильного оборудования».

Положительные результаты такой совместной работы сегодня очевидны. Только в производственном кооперативе "Бахт", которым руководит А. Достиев, начиная с 2000 года, полностью обновили старый сад на 15 гектарах и высадили новый на 10 гектарах. Саженцы закупили в Исфаре. Теперь в саду кооператива растут майские сорта, а также востребованные на внутреннем и зарубежном рынках сорта как «Майские мохтоби», «Арзами калон», «Ранний ахрори» и «Ранний самаркандский».

В своей работе кооператив теперь ориентируется на экспорт плодов. Садоводы реализуют на экспорт абрикос не только в свежем, но и в сушеном виде, получая от этого дополнительную прибыль. Выйти на международный рынок им также помогли исфаринцы. Они по предварительной договоренности с фермерами из Хатлона, закупают у них большую часть урожая и реализуют ее на экспорт.

Расширение географии выращивания абрикоса, повышение урожайности культуры, отличные вкусовые качества продукта позволяют Таджикистану с каждым годом увеличивать объемы экспорта фруктов.