Монголия на предпоследнем месте в рейтинге конкурентоспособности стран

CA-NEWS (MNG) - Монголия заняла предпоследнее 62-е место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD).

Первое место в рейтинге занял Сингапур. На втором месте расположился Гонконг и на третьем США, который в прошлом году занимал первое место.

Следом идут Швейцария, ОАЭ, Нидерланды и Ирландия. Топ-10 замыкают Денмарк, Швеция и Катар. Из стран Центральной Азии в рейтинг вошел Казахстан и занял 34-е место. Последнее место в списке занимает Венесуэла.

IMD публикует рейтинг конкурентоспособности с 1989 года. Исследователи оценивают способность государств к созданию конкурентной среды и формированию благоприятных условий для ведения бизнеса. Всего в рейтинг входят 63 страны.



