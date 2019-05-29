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  29 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия на предпоследнем месте в рейтинге конкурентоспособности стран
Предыстория: Опубликован рейтинг конкурентоспособности стран: Казахстан на 34-м месте

CA-NEWS (MNG) -  Монголия заняла предпоследнее 62-е место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD).

Первое место в рейтинге занял Сингапур. На втором месте расположился Гонконг и на третьем США, который в прошлом году занимал первое место.

Следом идут Швейцария, ОАЭ, Нидерланды и Ирландия. Топ-10 замыкают Денмарк, Швеция и Катар. Из стран Центральной Азии в рейтинг вошел Казахстан и занял 34-е место. Последнее место в списке занимает Венесуэла.

IMD публикует рейтинг конкурентоспособности с 1989 года. Исследователи оценивают способность государств к созданию конкурентной среды и формированию благоприятных условий для ведения бизнеса. Всего в рейтинг входят 63 страны.

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