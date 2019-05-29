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  29 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

CA-NEWS (KZ) -  Сегодня, 29 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе встречи обсуждены вопросы углубления двустороннего экономического партнерства, передает Акорда.

Никол Пашинян выразил уверенность в дальнейшем расширении казахстанско-армянского взаимодействия в сфере экономики.

"Экономические связи между нашими странами укрепляются, товарооборот растет. Но в этом направлении у нас все еще имеется большой потенциал для роста, который пока не используется в должной мере. Нашим структурам необходимо тесно взаимодействовать, в том числе в рамках ЕАЭС", - сказал премьер-министр Армении.

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