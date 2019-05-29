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  29 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Фильм узбекского режиссера "Чай" получил приз в рамках Каннского фестиваля

CA-NEWS (UZ) -  На фестивале короткометражных фильмов "ENTRE 2 Marches", прошедшем в рамках 72-го Международного каннского кинофестиваля, лента молодого узбекского режиссера Шокира Холикова под названием "Чай" получила гран-при, сообщает УзА.

Творческий проект "ENTRE 2 Marches", организованный в рамках всемирно известного кинофестиваля, направлен на демонстрацию широкой общественности посредством киноискусства актуальных проблем людей с ограниченными физическими возможностями.

По словам режиссёра Ш.Холикова, на данный фестиваль подали заявки более 700 участников. Были отобраны самые лучшие 25 кинокартин.

Фильм "Чай" является дипломной работой молодого режиссера, выпускника Государственного института искусств и культуры Узбекистана. К сегодняшнему дню эта картина не только удостоилась призовых мест на прошедших в нашей стране международном кинофестивале "PROlogue", молодежном творческом конкурсе "Изхор", но и завоевала всемирное признание на международных кинофестивалях, прошедших в Македонии, России, Индии, Казахстане, Кыргызстане и других странах.

Короткометражный фильм "Чай" продолжительностью 16 минут рассказывает зрителю о важности глубокого осознания таких ценностей, как человечность, милосердие, уважение к пожилым людям.

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