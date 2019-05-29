Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев занял пост почетного председателя Евразийского экономического союза. Решение приняли лидеры стран ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает Tengrinews.kz.

"Учитывая его исторический вклад в становление Евразийского экономического союза президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета. От имени Республики Казахстан хотел бы выразить искреннюю признательность лично президенту России за данную инициативу и всем нашим партнерам за ее единодушную поддержку", - сказал на заседании gрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Известно, что Нурсултан Назарбаев сможет представлять ЕАЭС перед внешними игроками.