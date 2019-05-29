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  29 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан и Кыргызстан обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

CA-NEWS (TM) -  28 мая в министерстве иностранных дел Туркменистана состоялись политические консультации между МИД Туркменистана и Кыргызстана. Стороны обсудили нынешнее состояние туркмено-кыргызских отношений и отметили важность активизации контактов на высшем государственном уровне, включая необходимость расширения межпарламентских связей, передает CA-News со ссылкой на МИД Туркменистана.

Делегацию кыргызской стороны, возглавил директор первого политического департамента МИД Кыргызстана Р.М. Бийбосунов, прибывший в Ашхабад с рабочим визитом.

Были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в рамках авторитетных международных организаций, перспективы торгово-экономического потенциала и рассмотрены возможности расширения контактов между деловыми кругами двух стран.

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