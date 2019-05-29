В Узбекистане в новом учебном году вводят единую школьную форму

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане со следующего учебного года единая школьная форма будет обязательной. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на Министерство народного образования республики.

Как сообщается, школьная форма будет продаваться в торговых точках, созданных рядом со школами. Организационной работой по этому поводу займется общество «Узтукимачиликсаноат».

Цены на форму установят по рыночной стоимости продукта. Родители должны будут покупать форму в торговых точках самостоятельно - директорам школ и учителям запрещено принимать в этом процессе какое-либо участие.