В Узбекистане в новом учебном году вводят единую школьную форму
- Узбекистан, общество
- 12:27, 29 мая 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане со следующего учебного года единая школьная форма будет обязательной. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на Министерство народного образования республики.
Как сообщается, школьная форма будет продаваться в торговых точках, созданных рядом со школами. Организационной работой по этому поводу займется общество «Узтукимачиликсаноат».
Цены на форму установят по рыночной стоимости продукта. Родители должны будут покупать форму в торговых точках самостоятельно - директорам школ и учителям запрещено принимать в этом процессе какое-либо участие.