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  29 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане в новом учебном году вводят единую школьную форму

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане со следующего учебного года единая школьная форма будет обязательной. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на Министерство народного образования республики.

Как сообщается, школьная форма будет продаваться в торговых точках, созданных рядом со школами. Организационной работой по этому поводу займется общество «Узтукимачиликсаноат».

Цены на форму установят по рыночной стоимости продукта. Родители должны будут покупать форму в торговых точках самостоятельно - директорам школ и учителям запрещено принимать в этом процессе какое-либо участие.

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