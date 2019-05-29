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  29 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Германии открыл памятник Гёте в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 29 мая ознакомился с деятельностью Гёте института в Ташкенте и принял участие в церемонии открытия монумента немецкому писателю.

Глава Германии также принял участие в церемонии открытия монумента Иоганну Вольфгангу Гёте, установленного на прилегающей к заведению площади, сообщает УзА.

Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что почтение, оказываемое в Узбекистане образу Гёте, будет способствовать продолжению дружественных связей между нашими странами на новом этапе, дальнейшему укреплению культурно-просветительских связей.

Франк-Вальтер Штайнмайер побеседовал с молодежью, обучающейся немецкому языку в институте.

Президент ФРГ наградил переводчика посольства Германии в Узбекистане Мукаррам Каримову и учителя немецкого языка Лидию Осину из города Маргилан орденом «Bundesverdienstkreuz» («За заслуги перед Федеративной Республикой Германия»).

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