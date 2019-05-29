Гаспару Маталаеву присудили награду «Защитник трудовых прав»

CA-NEWS (TM) - 22 мая в Вашингтоне, Международный форум по трудовым правам (International Labor Rights Forum) присудил туркменскому активисту Гаспару Маталаеву награду «Защитник трудовых прав» за освещение проблемы использования принудительного труда во время сбора хлопка. Об этом сообщается на сайте организации.

Гаспар Маталаев – туркменский активист за права человека, проводивший независимый мониторинг использования принудительного труда во время хлопкоуборочной кампании. Мужчину арестовали в ночь с 4 на 5 октября 2016 года у себя дома в Туркменабаде. Он был арестован по обвинению в мошенничестве и даче взятки.



Сообщается, что Маталаев является одним из немногих независимых наблюдателей, раскрывших тот факт, что система принудительного труда во время сбора хлопка в одной из самых авторитарных стран мира носит государственный характер. Отказ вносить свой вклад в сбор хлопка правительство рассматривает как неподчинение, подстрекательство к саботажу и даже измену родине.

В июне 2018 года Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала арест и заключение Г. Маталаева произвольным.