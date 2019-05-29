Страны расширяют меры по восстановлению экосистем в Центральной Азии и на Кавказе

Озеро Сары-Челек // АКИpress

CA-NEWS (UZ) - На Конгрессе ЕЭК ООН/ФАО по вопросам лесного хозяйства, который начался 28 мая в Иссык-Кульском районе Кыргызстана, страны Центральной Азии и Кавказа продемонстрируют свою деятельность и достижения в области мониторинга лесного хозяйства и восстановления ландшафтов. Об этом сообщили в представительстве Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Бишкеке.



В работе Конгресса по вопросам лесного хозяйства, который продлится до 31 мая, принимают участие около 60 представителей из пяти стран Центральной Азии и трех стран Кавказа для обсуждения путей достижения прогресса в привлечении внимания к вопросам лесного хозяйства и их приоритетном учете в национальных, региональных и международных повестках дня.

Недавно ООН провозгласила 2021-2030 годы Десятилетием по восстановлению экосистем. Это предоставляет уникальную возможность для создания рабочих мест, решения связанных с изменением климата проблем и обеспечения продовольственной безопасности.

“Для данного региона Десятилетие является уникальной возможностью расширить масштабы восстановительной деятельности в сочетании с мерами по преодолению климатического кризиса и негативных последствий деградации земель и опустынивания”, ― заявил на Конгрессе заместитель руководителя Секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО Экрем Язичи.

Кроме того, усилиям по восстановлению экосистем в этих странах может способствовать инициатива Китая “Один пояс - один путь”, которая представляет собой инфраструктурный проект, предполагающий обеспечение связи Китая с Центральной и Южной Азией и далее с Европой, и позволяет привлекать в регион инвестиции. Эта инициатива основана на концепции “зеленого” развития, что может стимулировать приток инвестиций в инфраструктуру и восстановление экосистем, включая водосборные бассейны, лесные хозяйства и лугопастбищные земли.

Три недавно опубликованных доклада были представлены на Конгрессе, а также в Штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Женеве. В публикации “Состояние лесов в странах Кавказа и Центральной Азии” впервые представлен полный отчет о лесных ресурсах и деятельности лесного сектора в регионе, включая основные проблемы, с которыми сталкивается сектор, и возможные ответные меры политики.

В исследовании “Восстановление лесных ландшафтов на Кавказе и в Центральной Азии” содержится анализ основных движущих факторов деградации лесов и оценка потенциала в области восстановления лесных ландшафтов в регионе.

На этой неделе в Конгрессе по вопросам лесного хозяйства участвуют представители Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.