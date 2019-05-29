АБР выделит Монголии $38 млн на развитие экотуризма

CA-NEWS (MNG) - Азиатский банк развития одобрил кредит в размере 38 млн долларов США на развитие экотуризма в национальных парках Хубсугул и Онон-Балж в Монголии, передает Синьхуа.

Вышеназванная сумма является первым проектным кредитом АБР в Монголии с акцентом на туризм и управление особо охраняемыми природными территориями. Ожидается, что эти денежные средства пойдут на пользу примерно 11 тыс. жителям, а также улучшат меры по адаптации к местным условиям в области сохранения окружающей среды и смягчения последствий изменения климата. Озеро Хубсугул является крупным пресноводным озером на севере Монголии. Находящийся в окрестностях озера национальный парк строго охраняется, являясь переходной зоной между центральноазиатской степью и сибирской тайгой.

"Туризм является крупнейшим и самым быстрорастущим сектором мировой экономики, а великолепные пейзажи Монголии и уникальное наследие могут извлечь из этого выгоду", - сказал старший специалист АБР по окружающей среде для Восточной Азии г-н Марк Безуджиен. "Тем не менее, поддержка АБР поможет гарантировать, что рост туризма в Монголии принесет пользу местным жителям и сохранит хрупкую окружающую среду в долгосрочной перспективе", - добавил он.

Монголия поставила перед собой цель привлечь 1 млн иностранных туристов и заработать 1 млрд долларов США в 2020 году.

Согласно данным Министерства охраны окружающей среды и туризма Монголии, в 2018 году азиатская страна привлекла в общей сложности 529,3 тыс. иностранных туристов, что на 11,01 проц. больше, чем годом ранее.