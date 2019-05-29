Узбекистан вошёл в тройку мировых лидеров по экспорту свежего абрикоса

CA-NEWS (UZ) - По информации аналитического портала EastFruit, в 2018 году Узбекистан ворвался в тройку мировых лидеров по экспорту свежего абрикоса, однако этот успех будет временным.

По данным портала, опубликованным 28 мая, в 2018 году Узбекистане занял третье место в мире по экспорту абрикосов. В прошлом году Узбекистан экспортировал 43 тысячи тонн абрикосов, оставив позади Францию, Италию и Грецию.

По мнению экспертов, успех Узбекистана в прошлом сезоне был обусловлен прежде всего неблагоприятными погодными условиями в Европе, где ключевые производители потеряли до половины урожая абрикоса вследствие весенних заморозков и аномальных погодных условий.

Из-за недостатка урожая в странах Европы, Узбекистан в прошлом году впервые отгрузил свежие абрикосы на рынок Евросоюза – в Литву.

"Пока что это была одна небольшая партия, однако в этом году поставки раннего абрикоса из Узбекистана в ЕС вполне могут вырасти", - отмечается в сообщении EastFruit.

В текущем году Узбекистан все еще на третьем месте рейтинга по экспорту свежих абрикосов.

По мнению аналитиков портала, в этом году в Европе установилась хорошая погода, и ожидается, что урожай абрикосов будет богатым. В связи с этим Узбекистан может потерять свою позицию, которую он достиг в 2018 году и опуститься с третьего место на пятое или шестое.

Испания занимает первое место в мире по экспорту абрикосов. Эта страна продает 109 000 тонн абрикоса в год. Турция занимает второе место, экспортируя 70,7 тыс. тонн абрикосов.