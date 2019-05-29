В Узбекистане будут производить автомобили Volkswagen

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан будет производить автомобили совместно с Volkswagen, сообщает пресс-служба президента страны. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 28 мая подписал ряд соглашений с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Кроме того, стороны подписали соглашения об обмене и защите информации, сотрудничестве в сфере снижения выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата, соглашение между Академией наук Узбекистана и немецкими компаниями «Integra GmbH» и «Vamed Engineering GmbH» по созданию Центра ядерной медицины и лучевой терапии в Ташкенте.

29 мая президент Германии и его супруга встретятся со студентами Ургенчского государственного университета и посетят с визитом исторический город Хиву.

Как сообщается, товарооборот между двумя странами в 2018 году вырос более чем на 770 миллионов долларов, что на 25% больше, чем в предыдущем году.

Напомним, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Узбекистан 27 мая.