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  29 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане будут производить автомобили Volkswagen

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан будет производить автомобили совместно с Volkswagen, сообщает пресс-служба президента страны. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 28 мая подписал ряд соглашений с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Кроме того, стороны подписали соглашения об обмене и защите информации, сотрудничестве в сфере снижения выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата, соглашение между Академией наук Узбекистана и немецкими компаниями «Integra GmbH» и «Vamed Engineering GmbH» по созданию Центра ядерной медицины и лучевой терапии в Ташкенте.

29 мая президент Германии и его супруга встретятся со студентами Ургенчского государственного университета и посетят с визитом исторический город Хиву.

Как сообщается, товарооборот между двумя странами в 2018 году вырос более чем на 770 миллионов долларов, что на 25% больше, чем в предыдущем году.

Напомним, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Узбекистан 27 мая.

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