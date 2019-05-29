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  29 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане возбудили 15 дел против участвовавших в бунте заключенных
Предыстория: В СМИ появились фотографии тел убитых заключенных в Таджикистане (осторожно, фото)

CA-NEWS (TJ) -  Генпрокуратура Таджикистана возбудила 15 уголовных дел в отношении заключенных колонии в Вахдате, участвовавших в бунте 19 мая, сообщил РИА Новости первый замминистра юстиции, начальник главного управления исполнения наказаний Мансурджон Умаров.

Бунт произошел 19 мая в колонии строгого режима города Вахдат в 15 километрах юго-восточнее Душанбе.

По официальным сообщениям, заключенные из числа сторонников группировки "Исламское государство" взяли в заложники и казнили трех надзирателей, а затем жестоко расправились с пятью заключенными, в том числе известными активистами запрещенной в стране Партии исламского возрождения (ПИВ), отбывавшими срок в этом исправительном учреждении. Всего в колонии содержатся порядка 1500 заключенных.

"Пятнадцать уголовных дел в отношении заключенных колонии в Вахдате, участвовавших в бунте 19 мая возбудила Генпрокуратура Таджикистана. В отношении сотрудников колонии, не участвовавших в подавлении беспорядков, ведутся оперативно-следственные мероприятия", - сказал он.

По данным, Минюста Таджикистана бунт возглавлял Бехруз Гулмурод – примкнувшего к ИГ в 2015 году и убитого в Сирии экс-командира ОМОН Таджикистана Гулмурода Халимова. В организации бунта в колонии следователи обвинили членов запрещенных террористических и экстремистских группировок, в том числе "Исламского государства"*, которые были осуждены в основном по статье 401 УК страны ("Членство в незаконном преступном сообществе") .

В колонии продолжаются следственные мероприятия. Для соблюдения безопасности свидания родных с заключенными временно запрещены.

Ссылаясь на свои независимые источники и сообщения родственников заключенных, Партия Исламского Возрождения Таджикистана (ПИВТ) предполагает, что число жертв бунта было намного больше, чем об этом заявляют официальные структуры. В своем заявлении ПИВТ задается вопросом – почему вооруженные силовики для «устрашения и смирения других» выбрали в жертвы трех известных священнослужителей колонии - Махсуми Саттора, Саида Киёмиддина Гози и Шейха Темура, и каким образом они оказались в одном месте в один час.
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