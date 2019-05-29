Всемирная ассамблея здравоохранения: лекарства должны быть качественными и доступными

CA-NEWS (CA) - Участники 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения приняли сегодня резолюцию, авторы которой призывают повысить прозрачность рынка лекарственных препаратов, вакцин и другой фармацевтической продукции. Ее главная цель – обеспечить защиту здоровья населения и сделать лекарственные средства доступными для большего числа людей, передает служба новостей ООН.



В документе страны-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) просят публиковать информацию о ценах, по которым правительство и другие стороны закупают лекарства, а также о патентах, клинических испытаниях и других факторах, которые влияют на ценообразование такой продукции.

В соответствии с резолюцией, секретарит ВОЗ должен способствовать повышению прозрачности рынков и обеспечению населения доступными лекарствами. Всемирная организация здравоохранения будет также помогать государствам принимать продуманные решения при закупке лекарственных препаратов и договариваться о более приемлемых ценах.

Всемирная ассамблея здравоохранения – это высший орган ВОЗ, принимающий решения. Ежегодная 72-я сессия Всемирной ассамблеи завершилась сегодня в Женеве. В ВОЗ считают, что каждый житель планеты должен иметь возможность обратиться к врачу и получить квалифицированную помощь. Очевидно, что доступ к лекарствам – один из ключевых компонентов такой системы.