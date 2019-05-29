Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

CA-NEWS (KZ) - Сегодня, 29 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, передает Акорда.

В заседании участвовали первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президенты Беларуси – Александр Лукашенко, Кыргызстана – Сооронбай Жээнбеков, России – Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Президент Казахстана в своем приветственном слове подчеркнул, что данный саммит приурочен к празднованию двух юбилейных дат – 25-летия идеи о евразийской интеграции и 5-летия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

Токаев дал высокую оценку прошедшего в 2018 году председательства России в ЕАЭС и выразил уверенность, что Армения на посту председателя будет способствовать дальнейшему укреплению организации.

В ходе заседания главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам деятельности и перспективам развития ЕАЭС, а также обсудили основные ориентиры макроэкономической политики союза на 2019-2020 годы.