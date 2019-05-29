Изготавливать бумагу из конопли намерены в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане ведется работа по применению сырья из культивированной технической конопли. Об этом сообщил председатель комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Канат Баитов, передает МИА «Казинформ».

Как сказал глава комитета, сейчас в стране ощущается проблема с сырьем для производства бумажной продукции. В этой связи, министерством индустрии и инфраструктурного развития ведется работа по применению сырья из культивированной технической конопли.

«Мы уже с 2016 года ведем эту работу. В 2017 году промышленным опытом вывозили нашу техническую коноплю, в Японии уже получили целлюлозу и она очень качественная. Мы считаем финансово-экономические показатели, сколько надо посеять, чтобы построить завод. Вы знаете, что доллар (валюта - авт.) делается из технической конопли. Есть большая экономия, если дерево растет 20-25 лет, то техническая конопля - 100 дней. В Алматы, Шымкенте мы пробовали и делаем. Это на сегодняшний день большая стратегическая задача по обеспечению сырьем», - рассказал Канат Баитов на пресс-конференции в рамках форума по развитию целлюлозно-бумажной промышленности и упаковочной индустрии в Нур-Султане.

Напомним, за четыре месяца 2019 года объем производства бумаг и бумажной продукции в Казахстане составил 21 млрд тенге, что увеличился на 106%.