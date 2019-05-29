РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мы из него еще очень много сможем выжать, - Лукашенко о Назарбаеве

CA-NEWS (KZ) -  Государства-участники ЕАЭС все больше синхронизируют свои действия и постепенно сближают позиции по макроэкономической позиции. Об этом 29 мая в Нур-Султане во время юбилейного заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Нам нужно использовать такой опыт, в том числе и по формированию общих отраслевых стратегий - в промышленности, в сельском хозяйства, в транспорте, энергетике и в других сферах», - заявил он.

Он сказал, что значительную помощь в развитии ЕАЭС может оказать новый почетный председатель ЕАЭС Нурсултан Назарбаев.

«Вопрос не только в личности. Тут многие начинают рассуждать о личности. У него за плечами огромная армия токовых людей, экспертов. Они очень серьезно работали с ним, когда он был президентом. Нам нельзя это потерять. На заседании в узком составе как замечание я предложил, чтобы Нурсултан Абишевич занялся в том числе и ревизией всего того, что мы сделали или не сделали в нашей комиссии- начиная от кадрового состава до стратегических направлений деятельности. Вот здесь он нам может оказать неоценимую помощь, поэтому не надо думать, что это какой-то подарок человеку, который вчера был президентом Казахстана, а сегодня ушел. Мы из него еще очень много сможем выжать положительного для нашего союза», - сказал глава государства.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • На особо важных объектах Бухары провели учения по задержанию условного противника
  • Президенты Узбекистана и Германии провели переговоры. Стороны подписали ряд документов
  • В США умер основатель Human Rights Watch
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×