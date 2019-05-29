Мы из него еще очень много сможем выжать, - Лукашенко о Назарбаеве

CA-NEWS (KZ) - Государства-участники ЕАЭС все больше синхронизируют свои действия и постепенно сближают позиции по макроэкономической позиции. Об этом 29 мая в Нур-Султане во время юбилейного заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Нам нужно использовать такой опыт, в том числе и по формированию общих отраслевых стратегий - в промышленности, в сельском хозяйства, в транспорте, энергетике и в других сферах», - заявил он.

Он сказал, что значительную помощь в развитии ЕАЭС может оказать новый почетный председатель ЕАЭС Нурсултан Назарбаев.

«Вопрос не только в личности. Тут многие начинают рассуждать о личности. У него за плечами огромная армия токовых людей, экспертов. Они очень серьезно работали с ним, когда он был президентом. Нам нельзя это потерять. На заседании в узком составе как замечание я предложил, чтобы Нурсултан Абишевич занялся в том числе и ревизией всего того, что мы сделали или не сделали в нашей комиссии- начиная от кадрового состава до стратегических направлений деятельности. Вот здесь он нам может оказать неоценимую помощь, поэтому не надо думать, что это какой-то подарок человеку, который вчера был президентом Казахстана, а сегодня ушел. Мы из него еще очень много сможем выжать положительного для нашего союза», - сказал глава государства.