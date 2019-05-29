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  29 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мы можем воспользоваться санкциями США к Китаю, - Назарбаев

CA-NEWS (KZ) -  На юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) первый президент Казахстана и почетный председатель ВЕЭС Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости разработать новую стратегию стран ЕАЭС по завоеванию новых торговых рынков, передает Zakon.kz.

- Нам нужна новая стратегия по завоеванию рынков в условиях торговых войн, - сказал Назарбаев

В качестве ситуации, из которой можно извлечь "пользу", Назарбаев назвал санкции.

- Например, санкции сегодня в США и между Китаем - у них получается разрыв товаров, поставляемых из Америки в Китай, из Китая в Америку. Почему не занять эту нишу и не предлагать наши товары? Мы тоже можем извлечь из этого пользу, - полагает он.

В связи с этим Назарбаев предложил разработать соответствующую Дорожную карту до 2025 года "с учетом этих и других инициатив".

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