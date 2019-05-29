Назарбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе

CA-NEWS (KZ) - После заседания в узком составе первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном формате, передает Акорда.

В своем выступлении Назарбаев остановился на истории становления Евразийского экономического союза, отметив ключевые результаты развития интеграционного объединения. Он подчеркнул, что ЕАЭС служит жизненно важным торгово-экономическим объединением для огромной части Земли, население которой составляет 184 миллиона человек.

"Мы создали уникальный экономический союз, объединив потенциалы пяти стран. Наши бизнес-сообщества активно работают друг с другом, используя возможности ЕАЭС. Только в Казахстане количество совместных предприятий со странами союза увеличилось до 11 тысяч", - сказал почетный председатель ВЕЭС.

Назарбаев указал на ряд имеющихся неурегулированных вопросов по обеспечению равного доступа к рынкам государств-членов ЕАЭС.

"Промышленная кооперация, которая могла бы обеспечить оптимальную реализацию общего научно-производственного потенциала наших стран, пока не стала ядром интеграции. После периода относительно быстрого развития Союз вступает в более сложный и медленный этап эволюции", - подчеркнул первый президент РК.

"Необходимо расширение стратегических контуров ЕАЭС и усиление идеи интеграции. Нам нужно наладить полноценное экономическое сотрудничество между Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и АСЕАН. Смысл евразийского экономического пространства не в том, чтобы закрыться, а чтобы сделать его более открытым в глобальном взаимодействии", - отметил он.

Назарбаев также подчеркнул необходимость форсирования работы по проработке и реализации крупных совместных инфраструктурных проектов.

"Китайская инициатива «Один пояс, один путь» должна восприниматься как неотъемлемое продолжение потенциала ЕАЭС в части инфраструктуры и логистики. Ее реализация даст колоссальный экономический эффект, будет способствовать достижению как внутренних, так и внешних целей объединения", - сказал первый президент.

Кроме того, Назарбаев указал на важность осуществления «умной интеграции», направленной на развитие внутреннего производства стран-участниц.

"Нужны новые стратегии по завоеванию рынков в условиях торговых войн. Например, из-за взаимных санкций США и Китая возникает определенный разрыв в производственных цепочках. Почему бы нам не заполнить освобождающиеся ниши своими товарами? Мы можем извлечь из этого выгоду. Предлагаю разработать Дорожную карту до 2025 года с учетом этой и других инициатив", - сказал он.

"Ключевым приоритетом в деятельности наших институтов должна оставаться приверженность экономическим целям и намерение реализовывать задачи исключительно через призму экономической составляющей", - заключил Назарбаев.