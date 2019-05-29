Демпартия Монголии поддерживает предложение президента о роспуске парламента

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 27 мая состоялось очередное заседание парламентского совета от Демпартии, в ходе которого рассмотрено два вопроса: нынешнее политическое состояние и принятие заявления о деятельности правительства, передает Монголия Сейчас.

По завершению заседания руководство парламентского совета в лице парламентария Д.Эрдэнэбата выступил с официальным заявлением:

“Несмотря на многочисленные противозаконные действия членов ВГХ, образованного по результатам выборов 2016 года, совершение преступных деяний со злоупотреблением должностными полномочиями и своим влиянием, причастность в коррупционных делах и совершение дисциплинарных нарушений, вопрос о привлечении к ответственности совершенно не поднимается и отношение к таким действиям выглядит, будто отсутствуют законы, нарушается “основной принцип государственной деятельности по уважительному отношению к законодательству” и демократической Конституции…

В такой момент, когда Высшая законодательная власть, образованная по результатам выборов граждан, но потерявшая доверие и поддержку народа, не может в дальнейшем осуществлять свои полномочия…

Ещё не утих вопрос о получении одним из министров взятки в 10 млн. долларов, тут же появилась информация о коррумпированности ещё одного члена Кабинета министров в 1,2 млн. евро, что является достаточным основанием для отставки правительства.

Нынешний состав ВГХ потерял веру и доверие своего народа и лишился права вести его за собой в связи с вопросом о концессионных договорах на крупные денежные суммы в отношении власть предержащих, преступным деянием “о 60 миллиардах” — попытке незаконного обретения государственной власти путём оценивания и “продажи” государственных должностей, получении 49 парламентариями льготного кредита в Фонде развития малого и среднего предпринимательства под три процента годовых, забыв при этом о принесённой присяге и этике госслужащих. Поэтому парламентский совет от Демпартии, уважая национальные интересы, поддерживает призыв президента Монголии и повторно подтверждает свою позицию по необходимости принятия решения о роспуске ВГХ”.