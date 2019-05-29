Таджикистан по потреблению табака среди стран Центральной Азии занимает третье место

CA-NEWS (TJ) - По данным Всемирной организации здравоохранения, Таджикистан по потреблению табака среди стран СНГ занимает девятое место, а между странами Центральной Азии — третье место. Об этом 28 мая заявила первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Саида Умарзода.

Как сообщает корреспондент НИАТ «Ховар», 28 мая в Душанбе министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан совместно с представительством Всемирной организации здравоохранения в Таджикистане провели круглый стол на тему «Табак и здоровье лёгких», посвящённый Всемирному дню без табака.

Участники мероприятия обсудили важнейшую роль лёгких для здоровья и благополучия каждого человека, пагубные последствия употребления табака для лёгких человека, причины возникновения рака лёгких и хронических респираторных заболеваний, а также необходимость эффективных мер по сокращению употребления табака.

Как отметила в своем выступлении С. Умарзода, к сожалению, сегодня население не имеет полной информации об общем воздействии табака и его побочных действиях на организм человека. Если мы посмотрим на статистику, то можем наблюдать частоту возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рака, хронических заболеваний легких и дыхательных путей. Многие люди в нашей стране также употребляют табак и его продукты, которые оказывают большое влияние на их здоровье и окружающую среду.

Было отмечено, что последнее исследование, проведенное в 2016 году в Таджикистане, показало, что численность людей, употребляющих табак, составляет 29,9% взрослых, из этого числа 25,7% — мужчины, 4,2,% — женщины.

По данным ВОЗ, ежегодно табак убивает не менее 8 миллионов человек. Миллионы других страдают такими заболеваниями, как рак легких, туберкулез, астма или хронические заболевания легких, вызванные табаком.

«Странам следует вести борьбу с табачной эпидемией путем полного осуществления Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и принятия наиболее эффективных мер, включая меры ВОЗ по борьбе с табакокурением, например, сокращая спрос на табак путем налогообложения, создавая места, свободные от курения, оказывая поддержку в прекращении курения. Родители и другие члены общества должны также принимать меры по укреплению здоровья — своего и детей, информируя их и защищая от вреда, причиняемого табаком», — заявила глава ВОЗ в Таджикистане Марта Эверард.

Напомним, что Всемирный день без табака ежегодно отмечается 31 мая.