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  29 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент ФРГ прибыл в Хорезм

CA-NEWS (UZ) -  Пребывающий в Узбекистане с официальным визитом глава Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, приехавший по приглашению президента Шавката Мирзиёева, 29 мая прибыл в Хорезмскую область.

Высокопоставленного гостя в Ургенчском международном аэропорту встретили министр иностранных дел Узбекистана Абулазиз Камилов и хоким (глава) области Фарход Эрманов.

Федеральный президент встретится с профессорами-преподавателями и студентами Ургенчского государственного университета, ознакомится с историческими и архитектурными памятниками города Хива.

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