В семье президента Таджикистана родился еще один Эмомали Рахмон, - СМИ

CA-NEWS (TJ) - У Рустами Эмомали – старшего сына президента Таджикистана Эмомали Рахмона несколько дней назад родился сын и новорожденного в честь его деда назвали Эмомали, сообщает Ахбор.

Это второй сын 31-летнего мэра Душанбе Рустама Эмомали. Его старшего сына зовут Анушервон. У президента Таджикистана всего 9 детей – 7 дочерей (Фируза, Озода, Тахмина, Парвина, Рухшона, Зарина и Фарзона) и 2 сына (Рустам и Сомон). Самой старшей из детей Эмомали Рахмон– Фирузе – 44 года, а самому младшему – Сомону – 20 лет.

Источники сайта "Ахбор” сообщили, что в последние дни семья президента Таджикистана увеличилась еще на два внука, родившиеся у одного из дочерей и у старшего сына президента.

Рустам Эмомали женился в июне 2009 года на племяннице Мустафо Давлатова, покойного руководителя кондитерской фабрики "Ширин” Мустафо Давлатова. Семейство Давлатовых считается одной из влиятельных семей в стране.

Лутфулло Давлатзода, известный актер, долгое время руководил государственным телеканалом "Сафина”, Рахмон Давлатзода занимает пост замначальника УМВД Хатлонской области, а его супруга – Сумангул Тагойзода – пост министра труда, занятости населения и миграции РТ.

У Рустами Эмомали, по полученной информации, трое детей – дочь и два сына. Старшего сына Рустами Эмомали зовут Анушервон, которому сразу после рождения подарили табун лощадей. Имя Анушервона несколько раз уже попал в заголовки новостей, благодаря победы его скакунов на скачках за Кубок столицы Таджикистана.