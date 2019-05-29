Мигрантов из Узбекистана подозревают в убийстве и сожжении женщины в Петербурге

CA-NEWS (UZ) - Труп женщины в обгорелом состоянии обнаружили на участке ДНП "Петергофская слобода" в Петербурге. Определить возраст не удалось. Для установления причины смерти тело направили в морг, сообщили местные СМИ.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в нежилом помещении женскую сумку с загранпаспортом, принадлежавшим 54-летней женщине.

На территории дачного участка были задержаны четыре гражданина Республики Узбекистан 24, 23, 27 и 41 лет, которых подозревают в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства устанавливаются.