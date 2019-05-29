Мигрантов из Узбекистана подозревают в убийстве и сожжении женщины в Петербурге
- Узбекистан, происшествия
- 17:22, 29 мая 2019
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CA-NEWS (UZ) - Труп женщины в обгорелом состоянии обнаружили на участке ДНП "Петергофская слобода" в Петербурге. Определить возраст не удалось. Для установления причины смерти тело направили в морг, сообщили местные СМИ.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в нежилом помещении женскую сумку с загранпаспортом, принадлежавшим 54-летней женщине.
На территории дачного участка были задержаны четыре гражданина Республики Узбекистан 24, 23, 27 и 41 лет, которых подозревают в содеянном.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства устанавливаются.