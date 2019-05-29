Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах

CA-NEWS (KZ) - Кандидаты в президенты Казахстана Дания Еспаева и Касым-Жомарт Токаев не будут принимать участия в теледебатах, которые состоятся сегодня, 29 мая, в 18.00 в эфире канала "Хабар", передает Tengrinews.kz.

"К сожалению, Дания Еспаева не сможет участвовать. Азат Турлыбекович (лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев) будет принимать участие как ее представитель. Дания Мадиевна согласно сетевому графику будет в регионах. Сетевой график был утвержден заранее, до того, как мы узнали вообще о дебатах, о дате проведения. Сорвать его мы не смогли. Она будет в Павлодарской области", - сообщили в штабе Дании Еспаевой.

Касым-Жомарт Токаев также не примет участия в теледебатах.

"Президент максимально ограничил свое участие в агитационной кампании. Всю агитационную работу он доверил своему общественному штабу. Президент считает, что другие кандидаты должны иметь не только равный доступ к СМИ, но и как можно больше электоральных возможностей", - сообщил советник главы государства Ерлан Карин.

Руководитель пресс-центра республиканского общественного штаба Касым-Жомарта Токаева Максим Споткай сообщил, что вместо кандидата в теледебатах примет участие Маулен Ашимбаев.

"По поручению Касым-Жомарта Кемелевича от его имени в дебатах примет участие доверенное лицо кандидата, руководитель республиканского общественного штаба Маулен Ашимбаев", - сообщил Споткай.