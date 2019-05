На юге Таджикистана началась реализация проекта по реконструкции дороги Куляб-Калаихумб

CA-NEWS (TJ) - Министр транспорта Таджикистана Худоер Худоерзода и менеджер департамента маркетинга китайской компании СП Sfyhang Khingiang Sonstraction & Ynginiring (Sogut) Co., Ltd. и SASES AESOM Sozersultations Co., Ltd. Чханг Нао подписали договор на строительство участка А автомагистрали Куляб-Калаихумб, передает Авеста.



Как сообщает пресс-центр Минтранса РТ, министр транспорта отметил, что в тендере участвовали 42 компании, и победителем стала китайская компания, поскольку деятельность компании отвечает международным требованиям. Министр призвал подрядчика завершить работы на качественном уровне и в установленный срок.

В свою очередь, менеджер департамента маркетинга китайской компании отметил, что у его компании есть большой опыт строительства дорог в странах Африки и Турции.

Протяженность участка указанной дороги составляет 32,7 км и соединяет город Куляб с районом Шамсиддини Шохин.

В рамках этого проекта будут реконструированы 3,3 км внутригородских дорог города Куляб, 18 км в Муминабадском районе и 11,4 км в районе Шамсиддини Шохин.

Проектом также предусмотрено строительство трех мостов, протяжённостью 42 м, 33 м и 33м, а также проведение берегоукрепительных работ, возведение защитных стен, установка водосбросных труб и другое.

Минтранс также сообщает, что 24 мая текущего года с китайской компанией Сhina Roud Bridg Corporation был подписан контракт на строительство участка F автодороги Куляб-Калаихумб. Протяженность данного участка дороги составляет 26 км.

В рамках данного проекта предусмотрено строительство трех мостов, автотранспортного тоннеля, длиною 360 метров. Также планируется приобрести и установить две погрузочные станции и несколько различных типов техники и оборудования, которые в будущем будут использоваться министерством транспорта для содержания автомобильной дороги Куляб-Калаихумб, протяженностью около 168 км.

Общая стоимость обеих участков составляет $115,5 млн., которые будут выделены Исламским банком развития, Фондами развития Кувейта, Абу-Даби и ОПЕК, а также за счет долевого участия правительства Таджикистана.