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  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане местной компании предписали поменять этикетку, очень похожую на Coca-Cola

CA-NEWS (UZ) -  Американская компания «The Coca-Cola Company» сообщила Службе антимонопольного комитета, что некоторые элементы этикетки безалкогольного напитка под обозначением «Frutto Cola», производимых в Наманганской области, сходны с элементами товарных знаков «Coca-Cola».

Компания Coca-Cola обратилась с просьбой рассмотреть факт недобросовестной конкуренции, сообщила пресс-служба комитета.

По результатам рассмотрения дела, указанные факты нашли свое подтверждение, в связи с чем предприятию было выдано предписание, предусматривающее устранение фактов, связанных с использованием на этикетках напитков «Frutto Cola» элементов, сходных до степени смешения с элементами товарного знака «Coca-Cola».

На сегодняшний день предписание антимонопольного органа исполнено, а также разработан новый дизайн этикетки для напитков «Frutto Cola».

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