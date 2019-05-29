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  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии демонстранты на автомобилях задержаны на шесть суток

CA-NEWS (MNG) -  27 мая этого года на центральной площади монгольской столицы задержаны шесть демонстрантов на автомобилях, выступавших против повышения цен на бензин, мясо и мясную продукцию и товары ширпотреба. А на вчерашнем заседании районного суда первичной инстанции принято решение об их задержании сроком на шесть суток, передает Монголия Сейчас.

Ранее задержанные объявили о своём участии в демонстрациях оппозиционной силы “Требуем отчёта об ответственности”, который планируется провести 30 мая этого года.

Во время ареста произошло столкновение между полицией и демонстрантами, что привело к получению травм. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение на скорой помощи.

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