В Монголии демонстранты на автомобилях задержаны на шесть суток

CA-NEWS (MNG) - 27 мая этого года на центральной площади монгольской столицы задержаны шесть демонстрантов на автомобилях, выступавших против повышения цен на бензин, мясо и мясную продукцию и товары ширпотреба. А на вчерашнем заседании районного суда первичной инстанции принято решение об их задержании сроком на шесть суток, передает Монголия Сейчас.



Ранее задержанные объявили о своём участии в демонстрациях оппозиционной силы “Требуем отчёта об ответственности”, который планируется провести 30 мая этого года.

Во время ареста произошло столкновение между полицией и демонстрантами, что привело к получению травм. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение на скорой помощи.