ФАО предупреждает о необходимости ответственного использования технологий

CA-NEWS (KZ) - Глобальный кризис потребления был одним из многих актуальных вопросов повестки дня Евразийского медиафорума «Мир сегодня: трансформация реальности?», который состоялся 22–24 мая 2019 года в Алматы.

На форуме приняли участие более 700 делегатов, в том числе представители всемирно известных медийных агентств, аналитических структур и государственных учреждений обсуждали важные вопросы развития общества.

В число вопросов форума входили новые модели мирового развития в контексте возникающей де-глобализации, возможности и вызовы, связанные с повсеместным внедрением искусственного интеллекта, кризис доверия в международных отношениях и перспективы журналистики в цифровом мире, растущее влияние блогосферы в сфере коммуникации, нехватка продовольствия и нарастающий кризис потребления, связанный с истощением природных ресурсов.

«Прорывные технологии помогают нам производить больше продовольствия», - сказал Хорхе Фонсека, советник Стратегической программы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по продовольственным системам на сессии, посвященной кризису потребления. «Но мы должны нести ответственность за применение этих технологий и полностью изменить наше поведение в потреблении продовольствия».

Он привел аудитории несколько примеров сельскохозяйственной практики, где ненадлежащее и чрезмерное использование пестицидов и других химических веществ приводило к потерям сельскохозяйственного бизнеса. Фонсека также поделился информацией о том, как зависимость от пластика и безответственное обращение с ним привели к серьезному загрязнению окружающей среды на планете.

«Люди думали, что пластиковая упаковка станет панацеей для обеспечения безопасности пищевых продуктов и будет способствовать упрощению логистики и осуществлению торговли пищевыми продуктами во всем мире, - сказал Фонсека, - но спустя несколько десятилетий наши представления о пластике изменились коренным образом из-за его пагубного воздействия на нашу природу".

Основная миссия Евразийского медиафорума, как ведущей платформы независимого диалога в Центральной Азии, заключается в создании условий для свободного и открытого обмена мнениями политиков, журналистов и экспертов по ключевым вопросам геополитического, экономического и социокультурного развития Казахстана, Евразии и всего международного сообщества. ФАО впервые приняла участие в этом мероприятии.