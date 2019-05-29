13 художников написали картины памятников архитектуры Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - 13 художников из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России в рамках проекта "Art Caravan Almaline 2019", 15 дней пробыли в Узбекистане и писали картины памятников архитектуры, передает euronews.

Художники запечатлели на своих картинах медресе, мечети, святыни в Самарканде и в других городах района.

По окончании проекта, в Казахстане в городе Алматы прошла выставка из 200 картин.

Международная творческая группа Almaline - неформальное творческое объединение профессиональных живописцев.

Задача проекта Art Caravan Almaline 2019 – развитие традиций реалистической школы, обмен опытом с творческой молодежью, взаимообогащение тюркских культур, миротворческая и культурологическая миссия.