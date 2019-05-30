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  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Граждане 111 стран могут купить недвижимость в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  По данным Министерства юстиции Узбекистана, согласно некоторым изменениям и дополнениям, внесенным 28 мая президентом страны в законодательство, гражданам 111 стран мира было предоставлено право на получение вида на жительство.

Право на получение вида на жительство в Ташкенте предоставляется иностранцам в случае покупки в столице, а также в Ташкентской области недвижимости стоимостью в эквиваленте не менее $400 000 долларов.

При покупке недвижимости в Самаркандской, Бухарской, Наманганской, Андижанской, Ферганской и Хорезмской областях - в эквиваленте не менее $200 000.

В Республике Каракалпакстан и других регионах республики - в эквиваленте не менее $100 000.

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