Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Ташкент

CA-NEWS (UZ) - Делегация во главе с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым 29 мая прибыла в Ташкент.

В Международном аэропорту им. Ислама Каримова Дмитрия Медведева встретили премьер-министр Абдулла Арипов и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

Планируется, что утром 30 мая Дмитрий Медведев встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, после чего вылетит в Ургенч, для участия в новом формате двустороннего сотрудничества, в первом заседании совместной комиссии на уровне премьеров.

На переговорах в Ургенче планируется обсудить взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также реализацию крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте, в высоких технологиях и сельском хозяйстве. Готовятся к подписанию совместные документы о сотрудничестве в различных областях.