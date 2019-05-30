РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Ташкент

CA-NEWS (UZ) -  Делегация во главе с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым 29 мая прибыла в Ташкент.

В Международном аэропорту им. Ислама Каримова Дмитрия Медведева встретили премьер-министр Абдулла Арипов и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

Планируется, что утром 30 мая Дмитрий Медведев встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, после чего вылетит в Ургенч, для участия в новом формате двустороннего сотрудничества, в первом заседании совместной комиссии на уровне премьеров.

На переговорах в Ургенче планируется обсудить взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также реализацию крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте, в высоких технологиях и сельском хозяйстве. Готовятся к подписанию совместные документы о сотрудничестве в различных областях.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Опубликован рейтинг конкурентоспособности стран: Казахстан на 34-м месте
  • Скончалась мать премьер-министра Таджикистана
  • Фильм узбекского режиссера "Чай" получил приз в рамках Каннского фестиваля
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×