Джулиана Ассанжа госпитализировали в тюремную больницу в Великобритании

CA-NEWS (CA) - Администрация WikiLeaks сообщила, что создатель сайта Джулиан Ассанж попал в тюремную больницу в Великобритании.

«WikiLeaks серьезно обеспокоен состоянием здоровья нашего основателя, Джулиана Ассанжа, который был переведен в медицинское отделение тюрьмы Белмарш», - говорится в сообщении представителей ресурса в Twitter.

Отмечается, что за семь недель в тюрьме Ассанж «сильно потерял вес» и сейчас WikiLeaks крайне обеспокоен состоянием его здоровья. При этом организация осуждает отказ шведского суда переносить дату слушания об аресте Ассанжа, назначенных на 3 июня.

При этом на сегодня в магистратском суде лондонского округа Вестминстер назначены слушания по экстрадиции Ассанжа.



В США Джулиана Ассанжа обвиняют в нарушении закона о шпионаже. В общей сложности ему грозит 175 лет лишения свободы.