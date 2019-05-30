По итогам саммита Высшего Евразийского экономического совета приняты и подписаны ряд документов

CA-NEWS (KZ) - 29 мая в Нур-Султане прошло очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета. По итогам саммита ВЕЭАС были приняты и подписаны следующие документы, передает Акорда.

1. Решение Высшего совета «О почетном Председателе Высшего Евразийского экономического совета»;

2. «О вопросах подписания Соглашения об обмене информацией, о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Китайской Народной Республики»;

3. «О вопросах подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой стороны»;

4. «Об основных ориентирах макроэкономической политики государств-членов Евразийского экономического союза на 2019-2020 годы»;

5. «О Совете по промышленной политике Евразийского экономического союза»;

6. «О награждении медалью «За вклад в развитие Евразийского экономического союза»;

7. «О результатах мониторинга исполнения в 2017-2018 годах государствами-членами положений, предусмотренных правилами регулирования торговли, услугами, учреждения и деятельности»

8. «О некоторых вопросах реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках Евразийского экономического союза»;

9. «О представлении информации в соответствии с подпунктом 5 пункта 20 Протокола о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий»;

10. «О годовом отчете Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них за 2018 год»;

11. «О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета»

12. Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

13. Протокол о распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС;

14. Совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета по случаю 5-летия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе;

15. О подписании Протоколов о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

16. Протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС от 11 апреля 2017 года;

17. Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза;

18. Протокол о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года.