Власти Таиланда разрешили туристам употреблять марихуану в медицинских целях

CA-NEWS (CA) - 29 мая, власти Таиланда приняли несколько поправок и уточнений к правилам использования, производства и хранения марихуаны в медицинских целях, сообщает "Ъ".

В числе прочего теперь в стране разрешено употреблять марихуану в медицинских целях туристам. Также в числе поправок возможность экспорта марихуаны из Таиланда, а также требование, чтобы пациенты, употребляющие марихуану, находились под наблюдением официально практикующих врачей. Производить марихуану можно только в «особых случаях». Кроме того, власти Таиланда еще раз подчеркнули, что употребление марихуаны возможно только в медицинских целях.

Напомним, употребление марихуаны в медицинских целях было разрешено в Таиланде в декабре прошлого года. Тогда такой шаг был одобрен парламентом страны, конкретные же условия покупки, употребления и производства должны были быть рассмотрены дополнительно.