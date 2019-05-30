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  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сирийские курды передали Узбекистану около 150 жен и детей боевиков ИГ

CA-NEWS (UZ) -  148 узбекских женщин и детей из семей боевиков террористической группировки «Исламское государство» были переданы сирийскими курдами делегации консульства Узбекистана для возвращения на родину. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на руководство северных провинций Сирии, который сейчас де-факто управляются курдами.

По данным СМИ, сейчас на северо-востоке Сирии находятся свыше 300 женщин и детей, которые будут отправлены в Узбекистан.

В начале 2019 года курдские формирования «Сил народной самообороны» (СНС, вооруженное крыло партии «Демократический союз») объявили, что задержали восьмерых террористов ИГ1, которые собирались устроить теракт на северо-востоке Сирии. Среди задержанных оказались граждане США, РФ, Украины, Германии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

По данным некоторых СМИ, сейчас в плену у курдов находятся около тысячи исламских беженцев, а также еще 550 женщин и более тысячи детей, которые проживают с ними. Все они являются иностранцами.

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