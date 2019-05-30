Всемирный банк поддержит развитие системы дошкольного образования в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Совет директоров Всемирного банка одобрил проект, направленный на улучшение качества и расширение доступа к дошкольному образованию в Узбекистане, сообщили в представительстве ВБ в Ташкенте.

Проект «Содействие развитию детей в раннем возрасте» на сумму $73,85 млн. финансируется за счет кредита Международной ассоциацией развития (МАР) в размере $59,5 млн., а также грантов Глобального партнерства в интересах образования (ГПО) и Глобального партнерства для подходов, ориентированных на результаты (GPRBA) на сумму $14,35 млн.

Несмотря на высокий объём государственных капиталовложений в систему дошкольного образования в Узбекистане, только 29% детей в возрасте от 3 до 7 лет посещали дошкольные учреждения в 2017 г. Данный показатель является крайне низким по сравнению с другими странами. Условия обучения в дошкольных учреждениях по всей стране также нельзя назвать оптимальными. В частности, наблюдается острый недостаток преподавателей, а большинство из них имеют только среднее профессиональное образование.

Кроме того, отсутствует система оценки качества дошкольного образования, являющаяся важным инструментом для проверки подготовленности детей к начальной школе. В государственных дошкольных учреждениях неразвита инфраструктура, отсутствует оборудование и мебель, которые необходимы для создания безопасной и комфортной среды для обучения и развития детей.

Ожидается, что к окончанию проекта в 2024 г. уровень посещаемости дошкольных образовательных учреждений детьми в возрасте от 3 до 7 лет достигнет 40% по стране. Более 1 млн детей будут посещать дошкольные учреждения с улучшенной инфраструктурой, обеспеченные современным оборудованием, мебелью, учебно-методическими материалами, игрушками и игровыми площадками, компьютерной техникой, а также лучше подготовленными для работы с детьми преподавателями.

Проект будет содействовать разработке и внедрению альтернативных моделей дошкольного образования, включая дистанционное обучение. Они расширят доступ к дошкольному образованию детям, живущим в сельских и труднодоступных районах страны. Данный подход расширит возможности для детей из малообеспеченных семей и внесет вклад в устранение нынешнего неравенства в доступе к системе образования по стране.

В рамках данной модели, до 140 частных дошкольных учреждений, расположенных в городских районах Узбекистана, будут предоставлять соответствующие образовательные услуги населению. Это позволит правительству направить высвободившиеся средства на развитие дошкольных учреждений в сельских районах страны.