Китайская North Huajin Chemical инвестирует $600 млн в строительство карбидного завода в Таразе

CA-NEWS (KZ) - Китайская компания North Huajin Chemical Industries Incorporated инвестирует $600 млн в строительство карбидного завода в Таразе, пишет Интерфакс-Казахстан. Проект будет реализован на территории СЭЗ "Химический парк "Тараз".

"Компания North Huajin Chemical Industries Incorporated заинтересована в строительстве карбидного завода в регионе. Она намерена вложить инвестиции и реализовать проект стоимостью $600 млн", – сообщили в акимате.

Проектная мощность завода – 800 тыс. тонн продукции в год. Компания North Huajin Chemical Industries Incorporated входит в число 500 крупнейших организаций в мире по производству нефти, газа, химической продукции. У компании 40 лет опыта в производстве химикатов и удобрений.

Специальная экономическая зона «Химический парк «Тараз» была создана на территории Шуского района Жамбылской области в 2012 году. Ее развитие планируется завершить к 2037 году. Основными в концепции указаны два проекта.

Первый - завод по производству глифосата и треххлористого фосфора стоимостью $203 млн, должен был реализован в 2018 году.

Второй - завод по производству каустической соды и хлора стоимостью $172,5 млн, предполагалось завершить к нынешнему году. Однако обозначенные сроки сдвинуты на позднее время.

21 мая на заседании правительства РК министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр назвал СЭЗ «Химпарк «Тараз» недостаточно эффективной.