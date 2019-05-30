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  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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25% сотрудников налоговых органов Ташкента, не прошедшие аттестацию, уволены

CA-NEWS (UZ) -  Сотрудники налоговых органов Ташкента завершили аттестацию, сообщает пресс-служба ГНК.

По ее итогам из более 1 100 сотрудников столичных органов государственной налоговой службы, успешно прошли аттестацию 43%, условно аттестованы – 32%, не сумели подтвердить знания – 25%.

Как сообщается, проверка проводилась в соответствии с четко установленным регламентом. Каждый из аттестуемых отвечал на вопросы согласно профилю своей работы в ведомстве. За две недели до начала аттестации был подготовлен перечень вопросов-ответов, который разместили в корпоративной сети.

Аттестация должна выявить наиболее сильных и грамотных специалистов, способных работать на высоких должностях и вносить вклад в развитие системы.

На освободившиеся должности будут приняты новые сотрудники путем открытого конкурсного отбора.

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