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  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Казахстана избран председателем совета ЕАБР

CA-NEWS (KZ) -  29 мая на заседании Совета Евразийского банка развития премьер-министр Казахстана Аскар Мамин избран председателем Совета, сообщает сайт премьер-министра РК.

В работе заседания приняли участие члены Совета ЕАБР: первый заместитель председателя правительства России– министр финансов РФ А. Силуанов, первый заместитель премьер-министра Казахстана – министр финансов А. Смаилов, вице-премьер Армении М. Григорян, министр финансов Беларуси М. Ермолович, министр финансов Кыргызстана Б. Жеенбаева, министр финансов Таджикистана Ф. Каххорзода.

В ходе заседания подведены итоги работы Банка за 2018 год, рассмотрены вопросы реализации интеграционных проектов, нацеленных на содействие развитию торгово-экономических связей и инвестиционной деятельности между государствами-членами Евразийского экономического союза.

На сегодня портфель Банка составляет 85 проектов на сумму $3,5 млрд. Порядка 40% всех проектов реализуются на территории Казахстана. В 2018 году ЕАБР были одобрены 29 новых проектов на общую сумму $1,4 млрд, в том числе модернизация производственных процессов ТОО «Богатырь Комир» на 197 млн евро в Павлодарской области, строительство автомобильного пункта пропуска «Нур Жолы» на 32 млрд тенге в Алматинской области, строительство гидроэлектростанции на 22 млрд тенге в Туркестанской области. В 2019 году будет профинансировано строительство ветровой электростанции в районе города Ерейментау мощностью 50 МВт.

А. Мамин отметил, что ЕАБР вносит свой вклад в развитие сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза и финансирование совместных проектов.

«Общая задача – поднять эффективность наших интеграционных инвестиционных проектов», — подчеркнул А. Мамин.

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