Председатель Европейского Совета Дональд Туск прибыл с официальным визитом в Таджикистан

CA-NEWS (TJ) - Вечером 29 мая 2019 года председатель Европейского Совета Дональд Туск прибыл с официальным визитом в Таджикистан, передает Ниат-Ховар.



В Международном аэропорту Душанбе гостя встретили министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин и другие официальные лица.

Визит председателя Европейского Совета Дональда Туска в Республике Таджикистан продолжается 30 мая, где ожидается его встреча с высшим политическим руководством Таджикистана и Дональд Туск посетит несколько местностей истраны.