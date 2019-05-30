Председатель Европейского Совета Дональд Туск прибыл с официальным визитом в Таджикистан
- Таджикистан, политика
- 10:03, 30 мая 2019
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CA-NEWS (TJ) - Вечером 29 мая 2019 года председатель Европейского Совета Дональд Туск прибыл с официальным визитом в Таджикистан, передает Ниат-Ховар.
В Международном аэропорту Душанбе гостя встретили министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин и другие официальные лица.
Визит председателя Европейского Совета Дональда Туска в Республике Таджикистан продолжается 30 мая, где ожидается его встреча с высшим политическим руководством Таджикистана и Дональд Туск посетит несколько местностей истраны.