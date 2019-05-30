За 10 лет из Туркменистана выехало почти 1,9 миллиона человек - СМИ

Государственная миграционная служба

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане, за последние 10 лет за пределы страны выехало более 1 миллиона 879 тысяч человек, передает Азатлык со ссылкой на свои источники в государственных структурах.

"По закрытой информации, которую долго собирал госкомстат по прямым и косвенным данным, с 2008 года по 2018, за рубеж выехало 1 миллион 879 тысяч 413 человек на ПМЖ, либо на постоянную работу, эта категория почти не возвращается", - сообщает источник.

Правительство Туркменистана не публикует статистические данные о выезжающих за пределы страны граждан. Также нет официальных данных и о численности населения.

Относительно численности населения Туркменистана в открытых источниках фигурирует цифра 5,5 миллиона. Но реальные данные составляют не более 3,3 миллионов человек.

Среди основных причин массовой миграции населения Туркменистана, наблюдатели называют ухудшение экономического положения населения. На фоне безработицы и дальнейшего сокращения рабочих мест, в том числе в связи с закрытием и объединением министерств и ведомств, ограничением возможностей для частного бизнеса, власти страны ужесточили контроль за населением, в том числе участились случаи препятствования в выезде населения из страны.