Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила законопроект о военном положении

CA-NEWS (TJ) -

Депутаты Маджлиси намояндагон, нижней палаты парламента Таджикистана 29 мая одобрили законопроект «О военном положении». Документ позволяет властям во время военного положения изъять имущество граждан для обеспечения обороны страны, а также установить цензуру в местных СМИ, передает Радио Озоди.

Закон «О военном положении» обязывает граждан Таджикистана встать на защиту страны в случае внешней агрессии. Военные власти могут распоряжаться имуществом населения, однако за конфискованное объекты и транспортные средства гражданам полагается компенсация.

Во время военного положения уполномоченным органам предоставляется прерогатива контроля связи, печатных изданий, установление цензуры в средствах массовой информации, говорится в документе.

Законопроект определяет границы мест военных действий, полномочия руководства республики и госорганов во время военного положения.

Эмомали Собирзода, первый заместитель министра обороны Таджикистана, выступая перед депутатами отметил, что законопроект «О военном положении» разработан с целью создания правовой основы для проведения мероприятий по защите страны в военное время, предотвращения агрессии или угрозы агрессии против Таджикистана и укрепления оборонной мощи республики.

Согласно Конституции РТ, военное положение на территории страны или на отдельных его частях объявляется главой государства, при этом указ президента должен быть одобрен на совместном заседании обеих палат парламента.

Власти Таджикистана ни разу не заявляли о какой-то непосредственной угрозе стране или о внешней агрессии. Однако в Душанбе неоднократно выражали обеспокоенность нестабильной ситуацией на севере соседнего Афганистана и скопления там террористических группировок. В феврале этого года генерал-полковник Раджабали Рахмонали, командующий пограничными войсками Таджикистана, в ходе проходящего в Душанбе IV регионального совещания руководителей пограничных ведомств стран Центральной Азии, России и Афганистана выразил обеспокоенность скоплением террористических группировок в афганских провинциях Бадахшан, Кундуз и Тахор. По его словам, в этих приграничных территориях скопилось 16 тыс. 770 боевиков, из которых 6 тыс. 370 – иностранные наёмники. «Они создали 36 лагерей террористической подготовки. В основном это боевики Талибан, «Ансоруллах», «Исламского движения Туркестана» и «Исламского государства», - отметил Раджабали Рахмонали.

Таджикистан является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят также Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Москва не раз заявляла, что ОДКБ, а также дислоцированная в республике 201-я российская военная база выступают гарантом безопасности и стабильности не только для Таджикистана, но для всего Центрально-Азиатского региона.

В Таджикистане, переживший в 90-е годы гражданскую войну, впервые за годы независимости разработан проект закона «О военном положении».