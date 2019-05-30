Полиция произвела обыск в доме подозреваемого в нападении на школьников в Кавасаки

CA-NEWS (CA) - Японская полиция произвела обыск в доме мужчины, который во вторник нанес ножевые ранения школьникам, ожидавшим школьного автобуса, передает NHK.



Следователи вошли в жилище Рюити Ивасаки в городе Кавасаки неподалеку от Токио утром в среду, чтобы собрать улики, которые могут пролить свет на мотивы преступления.

Ивасаки нанес ножевые удары 17 учащимся начальной школы и двум взрослым на дороге в городе Кавасаки, при этом 11-летняя девочка и мужчина-сотрудник Министерства иностранных дел погибли. Семнадцать человек были ранены, некоторые - тяжело.

По словам полиции, 51-летний подозреваемый прошел сквозь группу школьников менее чем за 20 секунд. Затем, как сообщает полиция, он ударил ножом самого себя, после чего скончался.