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  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Полиция произвела обыск в доме подозреваемого в нападении на школьников в Кавасаки

CA-NEWS (CA) -  Японская полиция произвела обыск в доме мужчины, который во вторник нанес ножевые ранения школьникам, ожидавшим школьного автобуса, передает NHK.

Следователи вошли в жилище Рюити Ивасаки в городе Кавасаки неподалеку от Токио утром в среду, чтобы собрать улики, которые могут пролить свет на мотивы преступления.

Ивасаки нанес ножевые удары 17 учащимся начальной школы и двум взрослым на дороге в городе Кавасаки, при этом 11-летняя девочка и мужчина-сотрудник Министерства иностранных дел погибли. Семнадцать человек были ранены, некоторые - тяжело.

По словам полиции, 51-летний подозреваемый прошел сквозь группу школьников менее чем за 20 секунд. Затем, как сообщает полиция, он ударил ножом самого себя, после чего скончался.

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