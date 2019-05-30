Курение является причиной 90% случаев рака легких, - ВОЗ

CA-NEWS (KG) - Самые высокие показатели курения в странах СНГ, а самые низкие – в 15 государствах Евросоюза. Например, в России доля курящих составляет 60 процентов населения, а в Исландии – 16 процентов. Самое большое сокращение числа курящих произошло в Австрии и Беларуси, а вот в Кыргызстане и Молдове доля курильщиков растет и, предположительно, будет увеличиваться и дальше.

Каждый год курение в глобальном масштабе оборачивается гибелью восьми миллионов человек, включая тех, кто не курит сам, но вынужден вдыхать табачный дым. Одно из главных последствий пристрастия к табаку – рак легких. Об этом напоминают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) накануне Всемирного дня без табака, который ежегодно отмечается 31 мая, передает служб новостей ООН.

В глобальном масштабе табак убивает 8 миллионов человек в год. В их числе - почти миллион некурящих, страдающих от так называемого пассивного курения – табачного дыма, исходящего от курящих из их окружения.

Проблема употребления табака особенно актуальна для Европейского региона ВОЗ, где курят 209 млн человек. Это 29 процентов населения стран региона – самая высокая доля курящего населения по сравнению с другими регионами. Причем среди европейских женщин доля курящих составляет более 20 процентов – в то время как в глобальном масштабе курит лишь 7 процентов женского населения.

В этом году Всемирный день без табака посвящен воздействию курения на органы дыхания. В докладе отмечается, что 9 из 10 смертельных случаев в Европейском регионе ВОЗ, вызванных раком трахеи, бронхов и легких, обусловлены пристрастием к табаку. Иными словами, 90 процентов всех случаев рака легких можно предотвратить, отказавшись от этой вредной привычки. В 2018 году в регионе с курением было связано 18 процентов смертей от всех неинфекционных заболеваний и 27 процентов смертей от рака.

В последние годы в регионе наметилась тенденция к снижению табачной зависимости, особенно среди молодежи. Однако прогресс пока не очень впечатляет. «Если страны не активизируют усилия, мы упустим возможность применения мер по борьбе против табака как мощнейшего рычага для улучшения здоровья населения», – считает Кристина Майер-Штендер, руководитель программы по борьбе против табака в Европейском бюро ВОЗ.

В ВОЗ призывают все страны укреплять профилактическую работу, в том числе в сфере рекламы и фискальной политики. Уже доказано, что уровень потребления табака и масштабы сердечно-сосудистых заболеваний заметно снижаются в тех странах, где всерьез принимают меры, предусмотренные Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака. В их числе - повышение акцизов и цен на табачную продукцию, крупные графические предупреждения о вреде курения на сигаретных пачках, запрет на курение в общественных местах и ограничение рекламы табака. Важным инструментом просвещения населения о вреде курения служат кампании в СМИ.