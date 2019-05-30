В Туркменистане амнистировано более 760 осуждённых

CA-NEWS (TM) - 29 мая президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ о помиловании в честь священной ночи (Gadyr gijesi) осуждённых лиц, согласно которому от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде проживания в определённой местности освобождены 764 человека, передает ТДХ.

Бердымухамедов поручил хякимам районов, областей и городов, а также другим руководителям принять необходимые меры для трудоустройства помилованных граждан.