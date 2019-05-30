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  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Внешний долг Монголии достиг $29,5 млрд

CA-NEWS (MNG) -  В первом квартале 2019 года внешний долг Монголии достиг 29,5 млрд долларов США, сообщает ARD.

При этом данный показатель вырос на 800 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наибольшая доля из общей суммы задолженности приходится на выплату долга по кредитам, отмечено в официальном сообщении.

Аналитики отмечают, что Монголию с 2021 по 2024 гг. ждут пиковые выплаты по внешнему долгу. В них включены платежи по облигациям "Чингис", "Гэрэгэ" и "Хуралдай".

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