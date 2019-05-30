Назарбаев стал почетным сенатором

CA-NEWS (KZ) - На пленарном заседании сената парламента депутаты поддержали предложение Касым-Жомарта Токаева, выдвинутое им в марте при принесении присяги, по присвоению первому президенту Казахстана - Нурсултану Назарбаеву статуса "Почетный сенатор" и приняли соответствующее постановление, передает Zakon.kz.

В постановлении сената говорится: "Признавая исторические заслуги основоположника казахстанской государственности первого президента Казахстана в формировании конституционно-правовых основ РК как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становлении и развитии отечественного парламентаризма, его выдающийся вклад в обеспечение защиты Конституции, прав и свобод человека и гражданина и консолидации общества, в определении стратегического курса развития страны, Сенат парламента РК постановляет: присвоить первому президенту РК Назарбаеву Нурсултану Абишевичу статус "Почетный сенатор".