РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назарбаев стал почетным сенатором

CA-NEWS (KZ) -  На пленарном заседании сената парламента депутаты поддержали предложение Касым-Жомарта Токаева, выдвинутое им в марте при принесении присяги, по присвоению первому президенту Казахстана - Нурсултану Назарбаеву статуса "Почетный сенатор" и приняли соответствующее постановление, передает Zakon.kz.

В постановлении сената говорится: "Признавая исторические заслуги основоположника казахстанской государственности первого президента Казахстана в формировании конституционно-правовых основ РК как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становлении и развитии отечественного парламентаризма, его выдающийся вклад в обеспечение защиты Конституции, прав и свобод человека и гражданина и консолидации общества, в определении стратегического курса развития страны, Сенат парламента РК постановляет: присвоить первому президенту РК Назарбаеву Нурсултану Абишевичу статус "Почетный сенатор".

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Опубликован рейтинг конкурентоспособности стран: Казахстан на 34-м месте
  • Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета
  • Монголия на предпоследнем месте в рейтинге конкурентоспособности стран
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×