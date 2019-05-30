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  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Первая леди Германии посетила в Ташкенте Центр для детей, живущих с ВИЧ

CA-NEWS (UZ) -  Первая леди Германии Эльке Бюденбендер посетила Центр дневного пребывания для детей, живущих с ВИЧ, который находится в Юнусабадском районе Ташкента и поддерживается со стороны ЮНИСЕФ.

Эльке Бюденбендер является патронессой ЮНИСЕФ в Германии и поддерживает благополучие детей везде, где возможно, сообщили местные СМИ.

Молодые люди представились и рассказали о своем лечении и своей деятельности в центре.

Первая леди Германии посмотрев видео об успешной программе поддержки сверстников, высоко оценила их работу, отметив, насколько молодые люди помогают друг другу и недавно диагностированным подросткам.

Высокая гостья рассказала о прогрессе, достигнутом Германией в отношении людей, живущих с ВИЧ, и о своем личном опыте общения с такими людьми в ее собственной и других странах.

Эльке Бюденбендер подарила несколько футбольных мячей из Германии подросткам, живущих с ВИЧ, и пожелала им успеха в будущем.

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